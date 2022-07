Il licatese Angelo Di Franco nuovo Sovrintendente ai Beni culturali di Enna

L’Architetto Angelo Di Franco è il nuovo Soprintendente ai Beni Culturali di Enna. Nato a Licata 63 anni fa ha ricoperto sempre incarichi di una certa portata. In particolare dal primo marzo 2021 ad oggi è Dirigente Responsabile dell'Area IV di ARIT- Coordinamento Innovazione della Pubblica Amministrazione. L'Area assicura il necessario raccordo con la Segreteria Generale, il Dipartimento Funzione Pubblica, e il Coordinatore del Piano di Rafforzamento Amministrativo per le azioni di competenza coerenti e necessarie per l 'adeguamento dei processi amministrativi discendenti da iniziative di innovazione digitale. Assicura la ricognizione dei procedimenti in un'ottica di digitalizzazione, definendo le esigenze formative, divulgative e di comunicazione necessarie da inserire nel Piano della Formazione e delle Attività di Divulgazione e Comunicazione. Supporta la Segreteria del CODIPA per le attività necessarie oggetto di esame del Coordinamento dei Dirigenti generali.

Prima era stato per cinque anni Dirigente Responsabile del Servizio VIII - Centro per l'Impiego di Agrigento del Dipartimento Reg.le del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative. Gestione funzionamento di n. 8 Centri per l'Impiego afferenti alla provincia di Agrigento e relativa gestione di n. 274 dipendenti. Durante detto incarico ha accumulato una notevole esperienza nella gestione diretta dei fondi comunitari e dei capitoli ordinari di bilancio della gestione per il funzionamento delle strutture di competenza nonchè una grande competenza ed approfondimento di tutte le problematiche afferenti i Centri per l'Impiego e la soluzione delle relative problematiche.

Dal 2018 al marzo del 2021 è stato Direttore di esecuzione del contratto di servizio del Sistema Informativo Lavoro e della Piattaforma SilavSicilia. Nel corso di detto incarico sono state implementate nella preesistente piattaforma la possibilità per l'utente di stampare direttamente da casa la SAP Scheda Anagrafica Professionale, la realizzazione dell'agenda on-line degli appuntamenti, la gestione di tutti i percettori del Reddito di Cittadinanza e la relativa stipula del Patto per il Lavoro. A breve sarà inserito in piattaforma l'incrocio domanda offerta nonchè la possibilità di accesso ai sistemi con l'identificazione digitale SPID.

Dal dicembre 2019 al marzo del 2020 ha ricoperto l’incarico di Dirigente Responsabile ad interim del Servizio VI - Servizio di Coordinamento dei Servizi Centro per l'Impiego del Dipartimento Reg.le del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative. Gestione dei vari avvisi, misure e relativa spesa comunitaria. Gestione del personale in servizio.

Nel settore architettonico, ha una vastissima esperienza. Infatti, tra le altre cose, è stato progettista e direttore dei lavori del Restauro della Chiesa Pompei di Licata Progettista; Direttore dei Lavori e RUP del completamento del Restauro del Museo Archeologico della Badia Licata; Progettista e D.L. del Restauro del campanile della chiesa S. Giuseppe in Palma di Montechiaro; Progettista e D.L. del Restauro di Palazzo Tomasi in Palma di Montechiaro; Direttore dei lavori del Restauro del cassettonato ligneo dei soffitti della Cattedrale di San Gerlando in Agrigento con pubblicazione degli atti di restauro; Progettista e D.L. del Restauro della Chiesa Madre di Licata 2° Lotto 7. Progettista e D.L. del Restauro della volta e della copertura della Chiesa della Carità di Licata.

Nel settore archeologico Progettista e D.L. del Progetto di sistemazione itineraria, apparati didattici, scavi nel centro greco-indigeno di Monte Saraceno nel Comune di Ravanusa; Progettista e D.L. del Progetto di restauro, protezione, scavi e sistemazione “Monte S. Angelo (Licata); Progettista e D.L. del Progetto di scavi e sistemazione del centro greco- indigeno di Monte Saraceno nel Comune di Ravanusa; R.U.P. del Progetto di restauro archeologico e opere per il miglioramento della fruizione – Eraclea Minoa; R.U.P. del Progetto di Opere e scavi Rocca Nadore (Sciacca e R.U.P. del Progetto di scavo archeologico nel territorio di Sant’Angelo Muxaro.

Infine, è stato RUP del progetto di “Trasformazione digitale della biblioteca centrale della Regione Siciliana e del museo L. Pirandello di Agrigento”; RUP del progetto di realizzazione del nuovo Portale Istituzionale Regionale Responsabile del Progetto dello Sviluppo digitale e accessibilità del patrimonio museale archeologico e monumentale e RUP del contratto di servizio con la Società in house Sicilia Digitale per i servizi informatici alla Regione Siciliana.

