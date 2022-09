Il Lions di Agrigento premia l'Ic Pirandello di Porto Empedocle e altri due comprensivi

Il Presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, Francesco Pira, in occasione della consegna dei kit per la partecipazione al Concorso Internazionale “Un Poster per la Pace” ai Dirigenti dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello”, Anna Gangarossa, dell’Istituto Comprensivo “Esseneto” di Agrigento, Francesco Catalano ed all’Istituto Comprensivo “Bers. Urso-Mendola” di Favara, Rosetta Morreale, ha anche omaggiato gli stessi del guidoncino del Club.

