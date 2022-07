Il Milan investe su Aragona

Hanno avuto inizio allo stadio comunale di Aragona i Milan Academy. L’iniziativa fortemente voluta dall’ASD Aragona, dell'Aragona Soccer Club e patrocinata dal Comune di Aragona ha coinvolto moltissimi bambini che, insieme alle loro famiglie, hanno partecipato a questa prima giornata di debutto.

Due sedute giornaliere che da oggi fino a venerdì 15 luglio daranno la possibilità ai piccoli aspiranti calciatori di assimilare nuove tecniche di gioco e di allenamento, certificate AC Milan.

Al termine di queste giornate i partecipanti riceveranno i loro diplomi di partecipazione presso l’Agriturismo Il Principe di Aragona.

"L’amministrazione comunale da me diretta - dice il sindaco Giuseppe Pendolino - si complimenta per l’iniziativa, importantissima per la promozione del territorio e per i propri cittadini che possono, in occasioni come queste, ritrovarsi a condividere i sani valori dello sport e della socialità".

