Il narese Vincenzo Grifo fa felice il Ct Mancini e sogna la serie A italiana

Questa mattina tutta l'Europa calcistica si è svegliata pazzamente innamorata del narese Vincenzo Grifo, colonna portante del Friburgo dei miracoli in Bundesliga, secondo posto alle spalle della corazzata Bayern Monaco. Grifo, ieri sera, è stato il grande protagonista della Nazionale azzurra di Roberto Mancini nel test amichevole contro l'Albania. Il trequartista narese ha messo a segno una doppietta e con gli azzurri sono già 4 le reti in appena sette presenze tra l'altro non sempre da titolare. Non ha mai giocato in A, ma ha una squadra nel cuore. Grifo è tifosissimo dell’Inter. Non ha mai nascosto il desiderio di vestire un giorno la casacca interista sotto i riflettori di San Siro. Il suo idolo è sempre stato Roberto Baggio, complice la maglietta regalatagli dal nonno quando era piccolo. Oltre al Divin Codino, c’è anche Cristiano Ronaldo. Proprio nei giorni scorsi, complice i già nove centri in questa stagione in Bundesliga, è diventato il miglior cannoniere italiano di sempre in Europa. Il mercato italiano si riaprirà a gennaio. Con una cifra intorno ai 15 milioni Grifo potrebbe essere acquistato da un club italiano. Siamo certi che farebbe le fortune di chiunque, magari anche dell'Inter di Simone Inzaghi.

