Il neo sindaco, Luigi Nigrelli, ripulisce da solo la villa comunale

Quando l'amore per il proprio paese non ha limiti. Il neo sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, domenica scorsa, sotto un sole cocente, si è armato di sana pazienza ed ha ripulito interamente la villa comunale. Lo ha fatto tutto da solo. Ha raccolto oltre venticinque sacchi di rifiuti di ogni genere. Nigrelli non è nuovo a questi slanci, lo ha sempre fatto al fine di difendere il decoro della sua città. Adesso, che da una settimana è sindaco, ha voluto dare un segnale alla comunità, tenere pulita Comitini.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA