Il Sindaco esprime vicinanza all imprenditore Sodano e ringrazia le forze dell ordine per il loro prezioso lavoro

Il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, nell'apprendere, dai mass media, dell'atto intimidatorio nei confronti dell'imprenditore Calogero Sodano, che è titolare di una struttura nella città del Gattopardo, nonché componente dell'Associazione antiracket "Libero Futuro", esprime massima solidarietà e vicinanza, ribadisce inoltre che questi atti vili non albergano in una società civile e sono il frutto di una minoranza della nostra realtà siciliana.

Questa minoranza legata ad un tempo lontano che non trova più posto nella nostra realtà e non arresterà sicuramente il percorso di cambiamento in corso nella comunità di Palma di Montechiaro.

Il Sindaco manifesta il proprio forte ringraziamento a S.E. il Prefetto, al Signor Questore, al Colonello del Carabinieri, al Comandante della Guardia di Finanza, ed a tutte le Forze dell'Ordine per il loro encomiabile lavoro, portato avanti senza sosta, come testimoniato anche dai recenti avvenimenti.

