Il videoclip della favarese Tania scelto per concorso nazionale "Videoclip Italia Contest”

Una storia d'amore, raccontata attraverso parole, musica e immagini. La cantante favarese Tania Vinciguerra lo scorso 12 ottobre lancia il suggestivo videoclip del suo brano "Semplice" dove è stato molto apprezzato dal pubblico ed è stato scelto per il contest "Videoclip Italia Contest" al quale partecipa al concorso nazionale dei migliori video musicali autoprodotti da autori, cantanti, cantautori, musicisti, band, film maker e artisti digitali italiani di tutti i generi di musica.

La peculiarità del video realizzato da Stefano Vinciguerra grazie alla regia di Rino Vetro racconta una storia vera di una giovane coppia innamorata. Il brano racconta infatti di due emozioni: da una parte la rabbia e dall’altra la speranza, inoltre attraverso il video, l’artista con le proprie emozioni vuole lanciare un chiaro messaggio: “La vera ricchezza sta nel cuore di chi sa amare”. Sotto vi allego il link dove potere votare con un "Like", perché oltre al Premio "VIC Vincitore Assoluto" verra premiato il video con più like con una Targa di riconoscimento. Quindi, votate il video, con un "semplice" like per mantenere le prime posizioni.

Ecco il link: https://bit.ly/3Ki5Daq

