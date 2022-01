Il Weddindg Awards 2022 al Relais Santa Croce all'Eremo

L'unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che si fa. Ed è così, che il Relais Santa Croce all'Eremo di Casteltermini, con le sue idee innovative, la continua ricerca di particolari e di dettagli per rendere unico il giorno più bello di ogni coppia, unita alla passione per ciò che si fa, riceve per il terzo anno consecutivo l'ambito "Wedding Awards 2022".

Un premio di gran valore certificato dalle coppie che con le loro recensioni hanno messo in risalto la grande professionalità del personale che già dal primo incontro, segue i futuri sposi, per immaginare, progettare e realizzare i loro sogni.

Il Relais Santa Croce all’Eremo è la location ideale per immergersi in una raffinata unione di eleganza e stile, banchetti nuziali pensati come percorsi enogastronomici capaci di esaltare i sapori e le eccellenze del territorio, sublimandoli in piatti unici attraverso i quali scoprire sapori e profumi inaspettati, per un’esperienza che diventa uno splendido sogno ad occhi aperti.

Quando si sceglie il Relais Santa Croce all'Eremo è il caso di dire che "Non ci sono limiti ai sogni..." perché qui diventano realtà.

