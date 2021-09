Il sito di Fratelli d'Italia Agrigento compie un anno

Oggi ricorre il primo anniversario della pubblicazione sul web del sito internet di Fratelli d’Italia Agrigento, questo il commento del responsabile provinciale Comunicazione Social Media, Giuseppe Milano: “Un anno fa nasceva il nostro sito internet, la nostra casa virtuale.

In questi dodici mesi gli utenti digitali sono stati tantissimi ed il seguito è stato sempre maggiore, un aumento esponenziale in termini di visitatori, evidentemente in linea con il trend di crescita del partito in Italia, che conferma come sia stata giusta la scelta di mettere in rete un portale che raccogliesse tutto ciò che è inerente all’attività di Fratelli d’Italia sul territorio agrigentino e che fosse, al contempo, contatto e modo diretto per i cittadini per segnalare disservizi o proporre idee.

Numeri importanti che ci inorgogliscono, unitamente al fatto che Fratelli d’Italia Agrigento è oggi una delle rarissime realtà politiche provinciali, dell’intero panorama nazionale, ad avere un proprio sito internet, oltre ad essere presente su tutti i social network più importanti.

Grazie a tutti gli utenti che hanno dato valore al nostro lavoro visitando il nostro sito e che ci hanno accompagnato durante questo viaggio che ci auguriamo possa essere ancora più ricco di soddisfazioni”

