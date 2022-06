Impresa è donna: secondo posto per l'agrigentina Daniela Avanzato

Ieri la Presidente di "Fa bene Sicilia", l'agrigentina, Daniela Avanzato, è salita sul podio del premio "Impresa è Donna".

Si è aggiudicata il secondo posto del premio organizzato da Terziario Donna- Confcommercio Imprese per l'Italia-Catania, che vuole raccontare e supportare storie di valore dell'imprenditoria femminile siciliana.

Il tema di quest'anno era "la nuova opulenza". E così l'ha raccontata Daniela Avanzato: "La nuova opulenza ha a che fare con l'aspetto qualitativo. Significa non guardare al "quanto" ma al "come". Per la nostra Cooperativa significa non solo ricchezza economica, ma soprattutto ricchezza sociale e ambientale, con lo scopo di valorizzare il più possibile il nostro territorio dando testimonianza di una Sicilia capace, all'avanguardia, che sa fare bene e che vuole fare bene."

