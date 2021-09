Incendio: denunciati madre e figlio

A Siculiana i Carabinieri, a conclusione delle indagini seguite all’incendio di un immobile in disuso il 7 agosto scorso in via Marconi, hanno depositato alla Procura della Repubblica di Agrigento un’informativa di reato a carico di madre e figlio ritenuti responsabili di avere appiccato dolosamente il fuoco all’immobile. Si tratta di una donna di 55 anni e del figlio di 30, disoccupato. Le fasi dell’incendio sono state registrate da alcuni sistemi di video sorveglianza nella zona, e i militari hanno raccolto riscontri di responsabilità di madre e figlio, denunciati alla Procura per incendio doloso in concorso.

