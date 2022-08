Incidente stradale, agrigentino morto a Piacenza

In Emilia Romagna un incidente stradale ha provocato la morte di Gioacchino Grillo, 50 anni, originario di Agrigento, assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio da tempo nel carcere di Piacenza. Lui alla guida di una moto ha abbattuto i cartelli a ridosso di una strada chiusa per lavori in corso, nonostante gli operai abbiano tentato a distanza di indurlo a rallentare. E si è schiantato contro un furgone utilizzato dagli stessi operai e parcheggiato di traverso sulla carreggiata. E’ morto sul colpo sul Ponte Paladini, chiuso dalle ore 22 alle 6 per la sostituzione di un giunto e il riposizionamento della segnaletica orizzontale, lungo la tangenziale Sud di Piacenza.

