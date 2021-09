Incidente a Le Dune: ferita una donna

Rocambolesco incidente stradale, senza gravi conseguenze, al mattino di oggi ad Agrigento, a San Leone, al Viale delle Dune, dove ad una donna, per cause in corso di accertamento, è sfuggito il controllo della propria automobile, si è schiantata contro un’altra auto parcheggiata, e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale ed il personale sanitario 118 Gise, che hanno estratto la donna dall’abitacolo in stato confusionale e con dolore toracico da trauma. E’ stata trasferita al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

