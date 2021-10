Incidenti sul lavoro: oggi è la Giornata nazionale

Oggi si celebra la 71ª giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Anche ad Agrigento è stata celebrata la giornata, che ha avuto inizio con la celebrazione della messa presso la chiesa dell'Immacolata alla fine della quale un corteo ha percorso la via Atenea raggiungendo la piazza della stazione ferroviaria, ove è stata posta una corona di alloro nel sito in cui sorgerà il monumento in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Alla cerimonia è stato presente, oltre al Presidente Provinciale ANMIL Michele Nantele, il Sindaco di Agrigento Franco Micciche', l'assessore Costantino Ciulla, il rappresentante di Rete Ferroviaria Italiana Pietro Messina e tanti sostenitori dell'iniziativa. Il Presidente ANMIL ha ringraziato tutti i partecipanti, con l'auspicio di un impegno da parte di tutti affinché il numero degli infortuni nel nostro paese possa ridursi drasticamente.

