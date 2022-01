A Naro, in piazza Crispi, un imprenditore agricolo di 59 anni ha trovato la propria automobile posteggiata in precedenza, un Land Rover Freelander, con i pneumatici tagliati. Lui ha denunciato il danneggiamento ai Carabinieri della locale stazione. Indagini sono in corso anche avvalendosi, eventualmente vi siano, di video delle telecamere di sorveglianza.

