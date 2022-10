Ispezioni in due cantieri edili dell'agrigentino: riscontrate diverse infrazioni

Scoperte diverse irregolarità, e la presenza di un lavoratore in nero, nel corso di ispezioni in due cantieri edili allestiti a San Giovanni Gemini e Castrofilippo. Due imprenditori edili, e altrettanti committenti di lavori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento. Sono state elevate complessivamente ammende per un totale di 75.345 euro, e sanzioni amministrative per 6.766 euro. Ad occuparsi dei controlli sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma delle Compagnie di Cammarata e Canicattì.

A finire nei guai è stato l’amministratore unico di una ditta edile di San Giovanni Gemini che è stato ritenuto responsabile di deposito di materiale sulle impalcature, ponteggio difforme rispetto a quello previsto, e mancanza di scale fisse in costruzione. Ma anche la committente dei lavori, una donna trentasettenne di San Giovanni Gemini, che è stata ritenuta responsabile di omessa nomina del coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

A Castrofilippo sono stati due i denunciati il titolare di un’impresa edile, ritenuto responsabile di aver omesso la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, della consegna di dispositivi di protezione individuale, della redazione del Pos e dell’installazione del quadro elettrico di cantiere. Ma a queste irregolarità si è sommata la scoperta di un lavoratore in nero sull’unico presente al lavoro. Ed ancora è stata denunciata una sessantaseienne, committente di lavori, ritenuta responsabile di omessa verifica tecnico-professionale sull’impresa esecutrice dei lavori.

