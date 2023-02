L'Abba di Agrigento alla Bit di Milano

L’Abba, l’Associazione Bed and Breakfast di Agrigento, dal 12 al 14 febbraio sarà presente alla Bit di Milano, la fiera internazionale del turismo. Il presidente dell’Abba, Leonardo Urso, afferma: “Siamo felici di poter partecipare a questa prestigiosa manifestazione che rappresenta il maggior evento di promozione turistica in Italia. Noi per primi avremo l’opportunità di arricchire la nostra esperienza, confrontandoci con professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. L’occasione ci darà la possibilità di ribadire il concetto che non c’è nulla di più riduttivo di considerare un bed and breakfast solo un erogatore di letti e colazione. Il B&B di oggi contribuisce a vivificare ed arricchire il sistema turistico e comporta, per il territorio, enormi vantaggi. Desideriamo ringraziare quanti ci hanno permesso di poter approfittare di questa opportunità”.

