L'agrigentina Gabriella Miceli eletta vice presidente con delega al sistema immobiliare

La manager agrigentina Gabriella Miceli eletta vice presidente di Confassociazioni Sicilia con delega al sistema immobiliare. Gabriella Miceli, presidente nazionale di AMi “Associazione Manager Immobiliari”, professionista affermata titolare dello studio professionale gestione immobili e patrimoni Miceli group, ha ricoperto la carica di assessore nel Comune di Porto Empedocle (Agrigento) con delega alla Polizia Municipale e al decoro urbano. Fondatrice dello Sportello del Condominio nei comuni di Porto Empedocle, Realmonte, Agrigento presso la sede di Confcommercio, attenta alla formazione personale e della categoria degli amministratori di immobili ha organizzato tantissimi corsi ed eventi di spessore in sinergia con tutti gli ordini professionali, con le università, con le scuole, in sedi prestigiose come il Senato della Repubblica, il Politecnico di Milano, l’Università Bocconi. Responsabile Scientifico e docente nei corsi di avviamento alla professione per gli amministratori di condominio; ha preso parte come autore nella pubblicazione del manuale teorico-pratico per la gestione del condominio Sagep Editori e ha partecipato come professionista nel settore immobiliare per un triennio al progetto Alternanza scuola lavoro presso il Liceo Scientifico R. Politi di Agrigento. Adesso il nuovo incarico nella Confederazione Associazioni Professionali in Sicilia.

