L'Aia di Agrigento si arricchisce di 37 nuovi fischietti

Da oggi altri 37 nuovi arbitri entrano a far parte della sezione AIA di Agrigento tra cui 4 ragazze. Si sono svolti ad Agrigento, presso i locali della sezione, gli esami per gli aspiranti arbitri di calcio. Dopo tre mesi di corso, ben 37 giovani, con età media 18 anni di cui 4 ragazze e ben 2 ragazzi che faranno l’esperienza del doppio tesseramento (calciatore-arbitro), entreranno a far parte della grande famiglia dell’AIA. Alla presenza del Presidente della Commissione di Esami, nominato dal Comitato Regionale Sicilia, Vito Milana della sezione di Trapani, si sono svolti dapprima i quiz tecnici e successivamente gli esami orali con il resto della commissione dove i nuovi colleghi hanno dimostrato preparazione e grande entusiasmo. Il Presidente Gero Drago ha dato il benvenuto ai nuovi colleghi precisando che “da oggi in avanti la sezione riporrà in loro tante aspettative non solo tecniche e atletiche ma soprattutto comportamentali, perché essere arbitri richiede soprattutto grandi doti umane. Si ringrazia i veri protagonisti di questo risultato ossia i colleghi che hanno svolto il corso arbitri, Manfredi Scribani, Alfonso Aquilina, Antonino Costanza e Carlo Virgilio. Venerdì 20 gennaio presso il campo sportivo di Porto Empedocle i nuovi colleghi sosterranno i test atletici agonistici dopodiché potranno esordire arbitrando la loro prima gara ufficiale”.

Ecco i nomi dei nuovi arbitri: Filippo Barone, Cristiano Curtopelle, Vincenzo Russo, Salvatore Di Liberto, Michele Culmo, Martina Amico, Angelo Messana, Carlo Russo, Giuseppe Caruana, Emanuele Sortino, Diego Rinallo, Salvatore Morreale, Giancarlo La Rosa, Angelo Cammilleri, Eliana Lo Bue, Giuseppe Bona, Daniele Seminatore, Alessandro Fazio, Gaetano Bonifacio, Salvatore Cordaro, Giuseppe Baiamonte, Calogero Turco, Flavio Indelicato, Salvatore Rotulo, Gerlando Bonsignore, Ignazio D'Asaro, Salvatore Genova, Gioacchino Fazio, Ahlam Bouldjenet, Alessandro Fumo, Claudia Russo, Paolo Conticello, Alfredo Chiarelli, Orazio Rotulo, Gaetano Gulisano, Pasquale Savio Bonsignore, Marica Lo Manto, Antonio Di Franco.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA