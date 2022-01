L'Aica dichiara "guerra" ai morosi

Il direttore dell’Aica, l’Associazione idrica dei Comuni di Agrigento, Fiorella Scalia, annuncia che sono state avviate le attività di recupero del credito vantato nei confronti delle utenze che ad oggi non risultano in regola con il pagamento delle bollette. Sono state avviate, inoltre, iniziative di contrasto al fenomeno dei prelievi abusivi, e sono state già riscontrate numerose anomalie, segnalate alle Autorità competenti. La stessa Scalia afferma: “Chi usufruisce dei servizi idrici, fognari e depurativi, o anche solo parte di tali servizi, è tenuto al pagamento di un corrispettivo che concorre a coprire i costi sostenuti per il servizio”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA