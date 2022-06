L'Akragas è in finale playoff per approdare in serie D

Missione compiuta, ma che sofferenza. l’Akragas pareggia, 2 a 2, ad Isernia e va in finale playoff per approdare in serie D, in virtù dei gol in trasferta. Il match d’andata giocato all’Esseneto, si era concluso a reti bianche.

Ad Isernia, biancoazzurri in vantaggio con Corner e raggiunti nel finale di primo tempo da Panico su calcio di rigore. Nella ripresa, agrigentini nuovamente avanti con Pavisich e raggiunti a pochi minuti dalla fine dal solito Panico con un magistrale calcio di punizione.

Adesso, l’ultimo sforzo per festeggiare il ritorno in quarta serie.

