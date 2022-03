L'Akragas supera il Misilmeri e consolida la seconda posizione

Santiago Pavisich decide il big match contro il Misilmeri: l'Akragas blinda il secondo posto

L'Akragas vince il big match contro il Misilmeri, grazie ad una rete di Santiago Pavisich su calcio di rigore al 45esimo del primo tempo. È la sesta vittoria consecutiva, senza subire gol. I biancoazzurri hanno offerto una prestazione super in ogni reparto e hanno meritato i tre punti. La squadra di mister Nicolò Terranova ha sempre fatto la partita, sfiorando più volte il secondo gol. Nel primo tempo sono Finessi e, sopratutto, Prestia provarci ma senza fortuna. Per il Misilmeri ci prova Cerniglia, ma non inquadra la porta. Al 44esimo, Pavisich è atterrato in area da un difensore, l'arbitro decreta il rigore che lo stesso attaccante argentino trasforma con potenza e precisione. Nella ripresa è ancora l'Akragas ad andare ad un passo dal secondo gol con Prestia e Pavisich. Poi il Misilmeri rimane in dieci per l'espulsione di Cerniglia. Nel finale i biancazzurri controllano il match e portano a casa tre punti fondamentali per confermarsi al secondo posto.

