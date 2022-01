L'Akragas torna al successo

Bentornata vittoria!

L'Akragas conquista l'intera posta in palio contro la Nissa: decide una rete di Leonardi

L'Akragas batte la Nissa, 1-0, allo stadio Esseneto di Agrigento nella seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza girone A. Decisiva la rete di Leonardi a pochi secondi dall' intervallo. Il match è stato povero di emozioni, anche per le brutte condizioni del terreno di gioco. Nel primo tempo è la squadra di casa che prova a fare la partita, con la Nissa guardinga e poco evanescente in attacco. Gara maschia ma corretta. Nel finale, l'Akragas trova l'acuto vincente: cross dalla destra di Bellanca e bellissimo colpo di testa in tuffo di Leonardi.

La ripresa è quasi la fotocopia del primo tempo. Poche le azioni degne di nota, con l'Akragas attenta e concentrata a non concedere nulla agli avversari. La Nissa ha avuto una sola importante occasione con la punizione di Caronia, neutralizzata da Di Carlo. Per l'Akragas, il difensore Ferrigno ha sfiorato il gol.

