Domenica prossima, 8 gennaio, l' Arcivescovo di Agrigento, Monsignor Aessandro Damiano sarà presente a Comitini, nella splendida Chiesa Madre, per celebrare la Santa Messa delle ore 11. Ne ha dato notizia il sindaco del borgo agrigentino che ha chiamato i fedeli ad accorrere in massa. Comitini vestirà, per l'occasione, l'abito più bello.

