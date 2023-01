L'Asd Milone Siracusa premia una delle sue eccellenze, l'agrigentina Giusi Parolino

Alla Festa annuale della società di Atletica leggera Asd Milone Siracusa, una delle grandi protagoniste è stata l'agrigentina, che da un anno ormai milita nella compagine aretusea, Giusi Parolino, pluricampionessa italiana con il giavellotto.

Il presidente Maurizio Roccasalva, ha voluto come ogni anno, dare il giusto riconoscimento a tutti i suoi bravi atleti, per aver fatto registrare, per la stagione agonistica 2022, grandi soddisfazioni in tutte le categorie dell'atletica leggera.

Come detto, grande protagonista è stata Giusi Parolino, premiata da Agata Fonte, che ha ricevuto il premio per i risultati ottenuti nel lancio del giavellotto nel corso dell'anno 2022; tra i tanti successi ricordiamo il Record Italiano nel giavellotto 600g, la medaglia d'oro ai Campionati Italiani lanci Lunghi invernali, la medaglia d'oro ai Campionati Italiani individuali estivi, la medaglia d'oro ai Campionati Regionali Assoluti, oltre le decine di medaglie d'oro regionali e i tanti record siciliani di categoria in varie specialità dei lanci.



