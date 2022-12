L'Asd Racing Team riconosciuta Top level dalla Federazione ciclismo italiana

Con 1.355 punti ottenuti l'Asd Racing Team Agrigento è stata considerata scuola di ciclismo di livello 4, il top. Un altro importante riconoscimento per la scuola di ciclismo nella Valle diretta da Totò D'Andrea. Dal monitoraggio di valutazione del settore giovanile la Federazione Ciclistica Italiana ha decretato la società agrigentina "TOP LEVEL" tra tutte le scuole di ciclismo presenti sul territorio italiano.

Questo traguardo - dice Totò D'Andrea - è il risultato dell'impegno messo in atto dai nostri piccoli campioni, dai loro genitori, da tutti i tecnici e dai nostri sponsor che credono nel nostro progetto giovanile".

I parametri per la valutazione delle Scuole di Ciclismo approvate dal C.F. del 22 febbraio scorso, su proposta del Settore Giovanile si fondano su 4 macro parametri: numero iscritti, numero manifestazioni organizzate, Composizione dello staff tecnico e altri servizi messi a disposizione (oltre quelli minimi previsti dal progetto Scuole di Ciclismo).

