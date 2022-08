L'attore di Hollywood, Ray Winstone cittadino onorario di Cianciana

L'amministrazione comunale di Cianciana guidata dal sindaco, Francesco Martorana e il Consiglio comunale tutto, hanno donato la cittadinanza onoraria della cittadina all'attore hollywoodiano, Ray Winstone che ormai da oltre un decennio risiede in paese per alcuni mesi all'anno ed è sempre più testimonial di tutte le iniziative di una certa portata organizzate dal Comune. L'attore inglese, che a Natale sarà al cinema con una nuova pellicola, ha convinto, negli ultimi anni, moltissimi suoi connazionali ad acquistare casa proprio a Cianciana. Tanto che la colonia inglese in questo meraviglioso borgo è ampiamente numerosa ed è in continua crescita visto che ogni anno, soprattutto d'estate, arrivano in tanti per una breve vacanza. Ma anche quest'anno, già qualche turista inglese, arrivando a Cianciana e dopo un caffè al bar del centro con Ray Winstone, ha deciso di comprare un alloggio.

