L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento è alla ricerca di personale a tempo indeterminato da reclutare con concorsi già predisposti e prossimi alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Si tratta di 4 posti di ostetrico, 5 per fisioterapista, 1 per terapista occupazionale, 2 da ortottista, 7 da tecnico sanitario di radiologia medica, 4 da tecnico sanitario di laboratorio medico, 3 da tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro. E poi anche posti da dirigente di professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, uno da dirigente di professioni sanitarie di riabilitazione, uno da dirigente professioni tecnico-sanitarie, un altro da dirigente della prevenzione e uno per il servizio sociale.

