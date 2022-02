L'ex "Miss Italia", Giusy Buscemi, è in attesa del terzo figlio

L’ex miss Italia Giusy Buscemi, originaria di Menfi, sarà ospite domani del programma televisivo su Canale 5:”Verissimo”. Il talk show, condotto da Silvia Toffanin, andrà in onda alle ore 16,30. Nel corso dell’intervista Giusy Buscemi annuncerà una notizia, tuttora top-secret, riguardante la sua sfera intima-personale. La Buscemi è attualmente una delle attrici partecipanti alla fiction: ”Doc- Nelle tue mani 2 in onda ogni giovedì su RAI Uno.Recentemente sue interviste sono state pubblicate in diversi settimanali e periodici come: ”Sorrisi e Canzoni TV, Confidenze, Vanity Fair, Elle Italia, Silhouette, Intimità”.

Pubblicità

Per la bellezza menfitana Giusy Buscemi, il nuovo anno dovrebbe registrare il conseguimento della laurea in Lettere (le mancano solo due esami) e, in estate, il ritorno sul set per le riprese della nuova stagione di :”Un passo dal Cielo”.Mentre a livello extra professionale-artistico, la Buscemi ha nel cassetto due rilevanti progetti. Uno sociale finalizzato alla difesa e tutela delle “donne madri lavoratrici”. L’altro squisitamente ricreativo riguardante la creazione di una azienda agricola nella sua terra di Sicilia, incentrata sulla coltivazione degli avocado, frutto preferito da Giusy Buscemi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA