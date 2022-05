L'Ic Giovanni XXIII vola in provincia di Udine per un concorso musicale

Il dirigente scolastico, Giuseppe Baldo e il sindaco Giuseppe Mangiapane, sono fieri di presentare la partecipazione alla “X edizione del concorso Internazionale Città di Palmanova(UD)” dell'Orchestra scolastica dell'IC Giovanni XXIII di Cammarata. Gli alunni si confronteranno con più di 1000 musicisti provenienti da tutta l'Europa e dalle due Americhe.

"Si ringraziano i docenti - si legge in una nota - Mario Di Franco, Maria Rita Di Marco, Fabio Arcodia, Valerio Vassallo e Ignazio Gagliano per il valente e proficuo lavoro svolto".

Venerdì 6 maggio alle ore 19, al teatro Giuseppe Lena, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al concerto dei nostri piccoli ma grandi musicisti.

"La musica è come la vita la si può fare in un solo modo, insieme".

