L'IC Pirandello di Porto Empedocle si laurea campione provinciale di calcio a cinque femminile

Le ragazze dell'istituto comprensivo Pirandello di Porto Empedocle, si sono laureate campionesse provinciali di calcio a 5 femminile. Oggi si è disputata la finale provinciale e le ragazze in maglia gialla si sono imposte con il risultato di 4 a 0, giocando con passione e con il giusto agonismo.

Grande l'entusiasmo per questo risultato da parte di tutto l'istituto a cominciare dalla dirigente scolastico Anna Gangarossa. È stato come un ritornare a vivere visto che a causa della pandemia, negli ultimi due anni, il torneo non si è disputato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA