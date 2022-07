L'Organo di revisione condanna l'operato dell'ex amministrazione di Lampedusa

Due pagine, non due pagine, purtroppo, come tante altre, ma due pagine che hanno fatto sobbalzarare il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino. Perché? “Perchè rappresentano la foto impietosa di una gestione malsana, una condanna - senza appello - a tutti gli effetti della precedente gestione della macchina amministrativa”, ha detto il primo cittadino

Due fogli che sono parte integrante della relazione dell’Organo di Revisione (che è un organo imparziale ed esterno rispetto al Comune) sul Rendiconto 2020, vale a dire il documento di bilancio che tira le somme della gestione finanziaria del nostro Comune.

“La virtuosità tanto decantata dalla precedente amministrazione – continua Mannino - non la vedo in questa relazione e tantomeno nei numeri. Ed oggi ci ritroviamo da un lato ad affrontare con mille difficoltà questo disastro che ci è stato lasciato da coloro che si definivano “esperti e pieni di esperienza”, e dall’altro a correre ai dovuti ripari. È giusto che la cittadinanza sia messa a conoscenza di ciò che abbiamo trovato e del modo che c’era di gestire la cosa pubblica. Così come sarebbe giusto che qualcuno avesse il buon senso di evitare di continuare a parlare di “conoscenza della macchina amministrativa”.

