La chiesetta del Bonocore non esiste più

La chiesetta in legno ubicata al villaggio Bonocore di Porto Empedocle non esiste più. Un incendio di grosse proporzioni ha divorato la struttura in metallo e legno. L'incendio, quasi sicuramente doloso, è stato appiccato ad un terreno di sterpaglia nelle vicinanze del luogo sacro ed in poco tempo s’è propagato, fino a bruciare la “Chiesetta del Bonocore”.

Sono stati alcuni residenti, all’ora di pranzo, a dare l’allarme al 112. Quando nella zona sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, la chiesetta era completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri idranti alla mano hanno spento il rogo.

