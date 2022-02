La Commissione europea approva il Paesc del comune di Agrigento

L’assessore comunale alle Politiche energetiche di Agrigento, Gerlando Principato, annuncia che la Commissione europea ha approvato il Paesc, il Piano d’azione per l’energia sostenibile, redatto dall’ingegnere Guido Donato Mozer, in collaborazione con l’architetto Ivano Agostara, e con il coordinamento dello stesso assessore Principato. Il sindaco Franco Miccichè e Principato commentano: “Il Comune di Agrigento, che ha redatto il Paesc, avrà diversi vantaggi tra i quali ci saranno anche dei finanziamenti per aiutare il comune virtuoso. L’Unione Europea, infatti riconoscerà l’impegno dei comuni firmatari, stanziando dei contributi, per consentire il raggiungimento dell’obiettivo del meno 40% di emissioni entro il 2030. L’approvazione del Paesc è un importante risultato che dimostra che le azioni scelte dal Comune di Agrigento per la riduzione dei consumi energetici, le emissioni in atmosfera e per l’adattamento ai cambiamenti climatici, sono in linea con le strategie europee”.

