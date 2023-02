La Corte d'Appello di Palermo ha emesso la sentenza di secondo grado nell'ambito dell'inchiesta “Kerkent” nell'Agrigentino

A Palermo, al palazzo di giustizia, nell’aula bunker del carcere Pagliarelli, il 16 febbraio del 2021, a conclusione del giudizio abbreviato, il giudice per le udienze preliminari, Fabio Pilato, ha sentenziato su 28 imputati nell’ambito dell’inchiesta antimafia nell’Agrigentino cosiddetta “Kerkent”, sostenuta dalla Dia, che ha sventato la presunta riorganizzazione della famiglia mafiosa di Agrigento. Adesso in Corte d’Appello, presieduta da Vittorio Anania, i giudici, dopo oltre 8 ore di camera di consiglio, hanno confermato 6 condanne, ne hanno ridotte 13, e hanno altrettanto confermato l’unica assoluzione impugnata dalla Procura in primo grado, a favore di Salvatore Ganci, un commerciante che si sarebbe rivolto ad Antonio Massimino per castigare un cliente che lo avrebbe truffato pagandolo con un assegno a vuoto. Dunque, ecco la sentenza di secondo grado:

Antonio Massimino, 52 anni, di Agrigento, 20 anni

Gerlando Massimino, 32 anni, di Agrigento, 10 anni

James Burgio, 28 anni, di Porto Empedocle, 8 anni

Salvatore Capraro, 31 anni, di Agrigento, 9 anni

Marco Davide Clemente, 29 anni, di Palermo, 9 anni e 2 mesi

Fabio Contino, 41 anni, di Agrigento, 8 anni

Sergio Cusumano, 57 anni, di Agrigento, 8 anni e 4 mesi

Alessio Di Nolfo, 34 anni, di Agrigento, 11 anni e 4 mesi

Salvatore Ganci, 48 anni, di Agrigento, assolto

Eugenio Gibilaro, 55 anni, di Agrigento, 7 anni e 4 mesi

Domenico La Vardera, 39 anni, di Palermo, 3 anni e 8 mesi

Domenico Mandaradoni, 31 anni, di Tropea, 4 anni

Antonio Messina, 62 anni, di Agrigento, 9 anni e 4 mesi

Giuseppe Messina, 33 anni, di Agrigento, 12 anni e 10 mesi

Liborio Militello, 53 anni, di Agrigento, 8 anni

Andrea Puntorno, 43 anni, di Agrigento, 4 anni

Calogero Rizzo, 49 anni, di Raffadali, 4 anni

Luca Siracusa, 44 anni, di Agrigento, 8 anni

Giuseppe Tornabene, 37 anni, di Agrigento, 8 anni e 4 mesi

Francesco Vetrano, 35 anni, di Agrigento, 16 anni e 1 mese.

