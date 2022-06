La Fortitudo Agrigento cede anche in gara-4 a Rieti. Sarà decisiva la bella

Era destino. In casa Fortitudo Agrigento, speravano di no, ma il destino a volte è strano.

Real Rieti ha vinto anche Gara 4 adesso, gli agrigentini si giocheranno la A2 mercoledì 20 giugno al Palamoncada i in Gara 5.

"Era destino - si legge in una nota stampa - che affrontassimo la Finalissima al Palamoncada, davanti al nostro pubblico. Sotto gli occhi del nostro Presidente. Con Albano, il nostro Capitano. Era destino ma ora dipende tutto da noi. E per noi intendiamo tutti, tifosi compresi.

Complimenti a Rieti, alla squadra, alla società ed al pubblico per l'atmosfera sugli spalti. Sportivamente parlando tutto meraviglioso.

Ora tocca ad Agrigento...ci vediamo mercoledì alle 20:30 al Palamoncada per la storia".

