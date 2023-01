La Fortitudo Agrigento impegnata a Latina per stupire ancora

Il campionato di basket di serie A2: domani domenica 22 gennaio la Fortitudo Moncada gioca in trasferta a Latina alle ore 18 al PalaBianchini. La Fortitudo è quinta in classifica in zona playoff con 6 punti di vantaggio su Latina. L’assistente allenatore della Fortitudo, Giacomo Cardelli, commenta: “Davanti a noi troveremo una squadra affamata, reduce da 3 sconfitte consecutive con squadre di ottimo calibro come Milano, Treviglio e Vanoli Cremona, che metterà in campo la miglior pallacanestro per ottenere 2 punti importanti ed invertire il trend negativo. Conosciamo i punti di forza della squadra allenata da Gramenzi: grande ritmo offensivo, giocatori in grado di prendere vantaggi con e senza palla, e aggressività nella metà campo difensiva. Consapevoli della difficoltà della partita, come sempre abbiamo fatto in ogni trasferta, proveremo a mettere in campo la nostra identità per strappare i due punti lontano dal PalaMoncada e proseguire il nostro percorso di crescita”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA