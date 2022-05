La Fortitudo Agrigento vince soffrendo a Bisceglie

Pubblicità

La Fortitudo Agrigento soffre ma vince in trasferta a Bisceglie, arriva la vittoria n.26 in stagione di cui 21 consecutive, ha quasi fatto harakiri durante il match ma l'esperienza la fa da padrona, tornano in grande spolvero Cosimo Costi e Santiago Bruno ed Agrigento si impone per 68-73.

Dopo pochi minuti di gioco il dato è abbastanza assurdo e segna un 1-19 nei confronti di Chiarastella e compagni, come un caterpillar si schiantano i biancazzurri contro i pugliesi e grazie ai punti di Fontana, Dri e di Enihe riescono a riportarla sul 13-24 nel primo parziale. Anche nel secondo quarto Bisceglie mostra i muscoli e non molla più un centimetro rosicchiando altri 4 punti ai giganti e con un 25-21 rialza la testa. Al rientro dagli spogliatoi però Bisceglie affronta a viso aperto Agrigento che, nell'ultimo quarto, oltre all'assenza di Morici, si aggiunge anche quella di Alessandro Grande, uscito dal campo zoppicando, una prova fin lì comunque opaca con 9 punti e solamente 3/8 da tre e nessun punto da due. Il parziale di gioco si chiude con il punteggio di 16-6 portando avanti Bisceglie nel quarto parziale e solamente nei minuti finali, un classico in questa stagione, la Fortitudo riporta il muso avanti e domina con 14-22 punti ed un finale di 68-73. In grande spolvero il rientrante Cosimo Costi, top scorer con 22 punti, e Santiago Bruno ex del match. Non è la prima volta che l'argentino si scatena contro le ex, anche con Taranto aveva dimostrato di essere in ottima forma e soprattutto in netto recupero dopo un periodo di flessione, giusto in tempo per affrontare l'ultimo match casalingo contro Cassino, con la società che apre le porte a tutti gratuitamente, e subito dopo l'inizio dei tanto attesi playoff.

Lions Basket Bisceglie - Moncada Energy Agrigento 68-73 (13-24, 25-21, 16-6, 14-22)

Lions Basket Bisceglie: Marco Giannini 13 (5/5, 1/4), Emmanuel Enihe 11 (1/1, 3/8), Edoardo Fontana 11 (3/7, 1/5), Filiberto Dri 10 (2/6, 0/4), Simone Giunta 8 (3/4, 0/2), Gabriel Dron 7 (2/3, 1/3), Marcelo Dip 6 (2/6, 0/0), Davide Vavoli 2 (1/2, 0/1), Fadilou Seck 0 (0/2, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Emmanuel Enihe 7) - Assist: 13 (Filiberto Dri 4)

Moncada Energy Agrigento: Cosimo Costi 22 (6/10, 2/9), Santiago Bruno 18 (3/4, 4/8), Alessandro Grande 9 (0/0, 3/8), Albano Chiarastella 6 (3/9, 0/3), Mait Peterson 6 (2/5, 0/0), Andrea Lo biondo 6 (2/4, 0/1), Giuseppe Cuffaro 3 (0/2, 1/2), Nicolas Mayer 3 (0/0, 1/1), Nicolas Morici 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Cosimo Costi 11) - Assist: 10 (Alessandro Grande, Albano Chiarastella 3)

