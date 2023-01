La menfitana Giusi Buscemi si è laureata

Era diventata famosa nel 2012 vincendo il concorso di bellezza più amato dalle ragazze italiane, “Miss Italia”. Lei giovane di Menfi, non aveva creduto ai suoi occhi quando era stata incoronata. Da quel momento per Giusy Buscemi si erano spalancate le porte della Tv e del cinema. Ma lei aveva un sogno da realizzare, conseguire la laurea in Filosofia. L’ultimo esame lo aveva sostenuto con il pancione, oggi quel sogno lo ha coronato. E’ arrivata la corona d’alloro a trent’anni. Madre di tre figli si è laureata alla Sapienza di Roma. A festeggiare con lei i tre figli Caterina Maria, Pietro Maria ed Elia Maria, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019, oltre che il marito Jan Michelini, di professione attore e regista, sposato nel 2017. “Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita”, scrive la neo laureata sul suo profilo Instagram.

E ancora, Giusy digita una dedica a se stessa, alla sua determinazione. “A tutte le volte che ho pensato di mollare, a tutta la vita che é passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto. Grazie Sapienza,mi hai insegnato tante cose, forse più su di me che sul mondo”.

