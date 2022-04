La Platani Cultural Experience entra a far parte dello Slow Food Monti Sicani

L'associazione Platani Cultural Experience entra a fare parte della condotta Slow Food Monti Sicani, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti locali e il prezioso territorio sicano.

"Ringraziamo il presidente Tonino Rizzico e tutti i componenti del comitato della condotta Slow Food Monti Sicani - si legge in una nota - e un ringraziamento speciale va a Pasquale Marino per averci coinvolti assieme al Comune di San Biagio Platani per la lodevole iniziativa delle piante di ulivo donateci in occasione della giornata mondiale della terra".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA