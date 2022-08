La pornostar americana Dani Daniels in vacanza ad Agrigento

Dani Daniels, pseudonimo di Kira Lee Orsag, 32 anni, attrice pornografica, pittrice e regista pornografica statunitense si trova in vacanza ad Agrigento. Ha postato sul proprio profilo Instagram diverse fotografie dinanzi il tempio della Concordia. Per l'occasione è accompagnata dal fidanzato.

Dani Daniels ha lavorato come spogliarellista per pagare i debiti della scuola d'arte ed è entrata nel mondo del cinema per adulti nel 2011 a 21 anni, girando la sua prima scena per Reality Kings; ha anche diretto film per Penthouse e Filly Films.[1] È stata la Penthouse Pet del mese di gennaio 2012. Dopo un anno di scene lesbo, nel 2012 comincia a girare scene eterosessuali nel film Dani Daniels: Dare, prodotto da Elegant Angel per la regia di Mason. Ha ottenuto 6 vittorie agli AVN Awards e 4 agli XBIZ, oltre a numerose nomination. Nel 2014 ha svolto il ruolo di giudice alla prima edizione del contest DP Star, edito dalla casa di produzione Digital Playground. Oltre alla carriera nell'hard, l'attrice porta avanti una carriera pittorica, firmando le sue opere come Kira Lee; nelle sue opere rielabora il puntinismo utilizzando, al posto dei puntini, parole, frasi e pensieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA