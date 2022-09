La racalmutese Amina in finale del concorso nazionale "Una ragazza per il cinema 2022"

Amina Castellana, di Racalmuto, è tra le finaliste della trentatreesima edizione del concorso nazionale "Una ragazza per il cinema". Concorso che si concluderà giovedì e che è in corso al teatro antico di Taormina con Beppe Convertini e Justine Mattera.

Amina ha 19 anni, è arrivata a 12 anni in Italia dall'Ukraina, studia amministrazione e marketing. Pratica la pallavolo a livello agonistico e per tanti anni ha praticato la ginnastica artistica. Ama i film dell'orrore e i triller, in tv segue i talent show e legge i classici della letteratura russa. Otre a studiare in questo periodo fa attività fisica e le piace rilassarsi con il Make up. Si descrive come una ragazza determinata, allegra e vicina ai bisogni del prossimo. Vuole laurearsi e sfilare sulle passerelle della moda.

