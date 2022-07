La ravanusana Liliana Scibetta vince ad Avola

La fortissima atleta ravanusana Liliana Scibetta ha vinto la 10 km sotto le stelle disputata sabato scorso ad Avola a margine della Hybla Major 100, per Liliana tesserata per i colori sociali della Pro Sport Ravanusa, si tratta del terzo successo consecutivo dopo le vittorie assolute di Cattolica Eraclea e San Cataldo.

Caldo è umidità hanno caratterizzato la gara con un testa a testa durato fino all’ottavo km quando Liliana ha cominciato ad imprimere un ritmo infernale distaccando di 44’ l’atleta della Runnig Modica Vincenza Di Giorgio, al terzo posto giungeva l’atleta della Noto Barocca Francesca Contavalle.

Non solo Liliana anche la “pattuglia” della Pro Sport per ora si sta mettendo in evidenza in varie gare e distanze, sempre ad Avola 1° posto di categoria per Giancarlo La Greca tecnico e marito della Scibetta, mentre a Castrofilippo in occasione della Stracastrofilippo doppietta di Alfonso Sciarratta e Giuseppina Samperisi giunti primi di categoria.

Intenso il programma delle prossime gare con l’appuntamento iridato con la 29° edizione del Trofeo Podistico ACSI Città di Ravanusa, in programma il prossimo 7 Agosto.

