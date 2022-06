La scuola Arabesque porta in scena, al Teatro Pirandello di Agrigento, "Lo Schiaccianoci"

Domani, alle ore 17, al Teatro Pirandello di Agrigento, andrà in scena "Lo Schiaccianoci" di Denise Grillo con la sua scuola di danza "Arabesque". E' la vigilia di Natale, tempo di misteri e aspettative, chissà che può accadere. Si tratta del dodicesimo saggio spettacolo di danza diretto dalla stessa Denise Grillo che ha curato anche le coreografie e le scenografie, quest'ultime con la collaborazione di Daniele Scichilone. E' stata Denise Grillo a portare ad Agrigento, per la prima volta nella storia, nel 2012, la danza aerea a seguito del diploma ottenuto a Milano. Saranno centinaia i ballerini e le ballerine che domani al Teatro Pirandello delizieranno la platea con "Lo Schiaccianoci", un classico della tradizione natalizia, ma non solo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA