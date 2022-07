La Scuola Gea Agrigento in visita in questura

In occasione del 30° anniversario della Strage di via D'Amelio, i bambini della Scuola GEA di Agrigento hanno fatto visita alla questura di Agrigento e, per l'occasione, hanno voluto ricordare il Giudice Paolo Borsellino e gli Agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina ed altre vittime di mafia.

L'impegno delle nuove generazioni ci riempie di gioia, perché preservare la memoria è fondamentale nel proseguire la lotta ed il contrasto a tutte le mafie.

