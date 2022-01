La Società Seap Dalli Cardillo Aragona comunica che la partita contro il San Giovanni in Marignano, inizialmente in programma per sabato 8 gennaio alle 20:30, non si giocherà. Il match è stato rinviato a data da destinarsi a causa di alcune positività al Covid-19 all'interno del squadra San Giovanni in Marignano

