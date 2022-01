La Seap Aragona vola a Busto Arsizio

Il campionato di serie A2 di pallavolo femminile. La Seap – Dalli Cardillo Pallavolo Aragona gioca domenica prossima, 16 gennaio, in trasferta in Lombardia, in provincia di Varese, a Busto Arsizio, contro la Futura Volley Giovani, alle ore 15. E’ l’unica partita che, a meno di sorprese dell’ultima ora, dovrebbe essere giocata regolarmente. Infatti, tutte le altre quattro gare in calendario sono già state rinviate a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria. L’obiettivo della squadra allenata da Stefano Micoli è conquistare punti fondamentali per la salvezza. La regista e capitano della Seap Dalli Cardillo Aragona, Valeria Caracuta, presenta così la partita: “Sarà importantissimo entrare subito nel ritmo partita dopo un lungo stop a causa della pandemia. Sono stati giorni difficili e complicati, tra allenamenti sospesi e poi ripresi a ranghi ridotti. Sia noi che Busto Arsizio siamo stati costretti a fare i conti con i contagi, il giro di tamponi e dunque abbiamo attraversato un momento non semplice, anche durante il lavoro in palestra. Domenica in campo servirà molta concentrazione e tantissima determinazione”.

