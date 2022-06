La stilista di intimo partner del concorso "Miss Hill Valley 1955"

Una grande vetrina per la stilista di intimo licatese, Adriana Santamaria, da anni residente e operante a Roma, ed il suo marchio Infedele. Infatti, è stata scelta come partner ufficiale del concorso MISS HILL VALLEY 1955.

Il Concorso "Miss e Mister Take the flight" cosi come pensato ed ideato dal Patron Walter Correnti ha carattere puramente dilettantistico e si pone tra i più importanti Concorsi di Bellezza e Talento Nazionali. Ha come scopo principale di ricercare, individuare e valorizzare sia nel campo della Bellezza femminile che della moda Italiana, volti nuovi con spiccate note di talentuosità e personalità. Il Concorso intende tra l'altro promuovere l'immagine femminile in contest appropriati per dare possibilità alle ragazze partecipanti di potersi ritagliare spazi economici oltre che a fare nuove esperienze utili per il miglioramento della propria autostima, intellettuale e socio culturale.

