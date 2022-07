La Uil agrigentina al fianco della Segreteria regionale di Palermo

Il Segretario Generale Gero Acquisto insieme a tutto il gruppo Dirigente della CST UIL di Agrigento, condanna con forza il vile atto vandalico perpetrato sui muri della Segreteria Generale della Uil Sicilia a Palermo.

“I soliti ignoti, muniti di bombolette spray e scarsa fantasia, hanno attaccato la Uil siciliana imbrattando le pareti della sede con scritte più stupide che intimidatorie, come già avvenuto in altre parti d’Italia.

“Questo gesto intollerabile ed offensivo non ci farà compiere passi indietro – dice Acquisto – l’ impegno della nostra Organizzazione per la tutela del lavoro e dei diritti sarà sempre motivo di orgoglio. Saremo Uniti sempre al fianco dei lavoratori e delle persone che in UIL hanno trovato un punto di riferimento, esprimiamo solidarietà a Luisella Lionti, Segretaria generale Uil Sicilia che ogni giorno dimostra il suo valore come Sindacalista e Donna in mezzo alla gente”.

