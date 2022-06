La Uil al nuovo sindaco: "Costruiamo la nuova caserma dei vigili del fuoco"

La UIL di Agrigento augura Buon lavoro al nuovo sindaco di Lampedusa Filippo Mannino. Gero Acquisto, Segretario Generale della Uil di Agrigento, Calogero Speziale , Segretario Generale UilPA di Agrigento e Antonello di Malta, Segretario Prov. vigili del fuoco UilPA, si congratulano e augurano buon lavoro al neo eletto sindaco di Lampedusa con l’auspicio che si possa avere con la nuova Amministrazione una sana e costruttiva collaborazione.

"E’ noto - dice Acquisto - come la Uil in passato si sia battuta per la costruzione di una caserma dei vigili del Fuoco a Lampedusa, una nuova sede necessaria oramai per migliorare i servizi e rispondere alle esigenze della cittadinanza e all’emergenza migrazione moltiplicatasi negli anni. Il rischio era quello di perdere un finanziamento, disponibile da tempo, perché non si riusciva ad individuare un’area indicata. Dopo numerosi incontri con le Istituzioni e l’iniziativa della Uil di Agrigento con in testa il Segretario Generale, Gero Acquisto e tutta la Segreteria della UILPA e la UILPA VVF che si sono battuti al grido di : unaCasermadeiVigilidelfuocoPerLampedusa , mobilitando tutta la cittadinanza agrigentina, finalmente a Novembre del 2020 è stato effettuato il sopralluogo nel terreno individuato all’interno dell’area aeroportuale. Siamo sicuri che la volontà della nuova Amministrazione sarà quella di rendere realtà questo progetto per il bene della collettività".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA